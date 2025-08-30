Historisches Erntefest Tiere, Traktoren und alte Erntetechnik, die begeistert

Groß war der Andrang am Samstag beim Historischen Erntefest in Strenzfeld. Das von der Hochschule Anhalt und die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt sollte „bunt, lebendig und traditionell“ werden. Warum dabei die Prominenz auf dem Traktor der Technik gerne die Hauptrolle überlassen hat.