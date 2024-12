Eine Zeugin vermutete Diebe. Der Sachverhalt in Wulfen war aber anders. Eine Anzeige gab es trotzdem.

Ein leerstehendes Haus eingedrungen: Männer suchen zum Weihnachtsfest Unterschlupf in Wulfen

Die Polizei stellte in Wulfen zwei Männer.

Wulfen/MZ. - Eine aufmerksame Zeugin hat in den frühen Morgenstunden des ersten Weihnachtsfeiertages zwei Männer beobachtet, die in der Wulfener Bahnhofstraße in ein leerstehendes Haus eingestiegen sind. Sie verschafften sich über ein offenstehendes Fenster Zutritt.

Die durch die Zeugin alarmierten Beamten stellten die 20- und 26-jährigen Männer. Wie das Polizeirevier in Köthen informiert, suchten sie offenbar Obdach für die restliche Nacht. Nachdem man ihre Identität festgestellt und sie mit dem Tatvorwurf des Hausfriedensbruches konfrontiert hatte, verwiesen die Beamten die Personen der Örtlichkeit.