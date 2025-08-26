Eine neue digitale Lösung im Eingangsbereich der Landkreisverwaltung in Köthen erleichtert ab sofort den Weg zur nächsten Bahn- oder Busabfahrt

Köthen/MZ. - Eine neue digitale Lösung im Eingangsbereich der Landkreisverwaltung in Köthen erleichtert ab sofort den Weg zur nächsten Bahn- oder Busabfahrt: Ein Abfahrtsmonitor bietet lückenlose Informationen zu sämtlichen Abfahrten im ÖPNV ab dem Köthener Bahnhof sowie von der Landkreisverwaltung. Die Plattform wird den Bürgern kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Der großflächige Abfahrtsmonitor bietet die Echtzeit-Übersicht aller Abfahrten von Bus und Bahn sowie Hinweise zu Verspätungen und Umsteigemöglichkeiten. Er wurde dem Landkreis laut dessen Mitteilung kostenfrei von der Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt (Nasa) zur Verfügung gestellt.

Die Kreisverwaltung macht darauf aufmerksam, dass der Monitor übersichtlich gestaltet ist, sodass nicht zuletzt auch ältere Bürgerinnen und Bürger schnelle Orientierung finden. Mit dem Abfahrtsmonitor schafft der Landkreis eine transparente, zuverlässige Informationsquelle direkt vor Ort, heißt es weiter.