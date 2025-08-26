Die weibliche E-Jugend des HC Aschersleben überzeugt beim Turnier in Barleben mit Teamgeist und Torfreude – am Ende steht ein verdienter zweiter Platz.

Aschersleben/mz. - Die weibliche E-Jugend des HC Aschersleben hat beim Turnier in Barleben eine starke Vorstellung gezeigt und sich am Ende mit einem hervorragenden zweiten Platz belohnt. Von der ersten Minute an war zu spüren, dass die jungen Handballerinnen hochmotiviert ins Turnier gingen. Mit viel Einsatz, schnellen Angriffen und einer geschlossenen Teamleistung gestalteten sie ihre Spiele erfolgreich. Insgesamt konnten die Mädchen 15 Tore erzielen – ein eindrucksvoller Beweis für Mut im Angriffsspiel und große Spielfreude.