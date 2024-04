Drehorgel-Rolf aus Halle hat nicht nur mit Musik Furore gemacht. Der 76-Jährige hat bereits auf allen Kontinenten Spuren hinterlassen. Für eine Vortrag in Sennewitz wirbt er auch in Köthen.

D-Rolf in typischer Pose vor dem Rathaus in Köthen: Gerade aus Kuba zurück, machte er einen kurzen Zwischenstopp in der Kreisstadt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - Eigentlich hatten wir uns für 13 Uhr auf dem Marktplatz in Köthen verabredet. Doch wer nicht kam, war Rolf. Ja, zugegeben, er hatte am Vortag gesagt, dass das vielleicht etwas knapp würde mit der Zeit, aber dann hat er doch zugestimmt. „Du bist schon da. Und wenn ich nicht pünktlich da bin, da schiebst du alles auf mich“, sagte er noch beim Telefonat am Vortag, kurz und bündig zwischen seiner Rückkehr aus Kuba und der kleinen Werbetour in Köthen. Die Rede ist von Drehorgel-Rolf oder D-Rolf aus Halle, der mit seinem Instrument oder seiner Rennpappe in der ganzen Welt unterwegs ist.