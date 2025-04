Nach fünf Jahren Pause wird in Prosigk am 30. April wieder das Hexenfest gefeiert. Randolph Schneider wird wieder zum Teufel. Es gibt aber auch einige Änderungen.

Prosigk/MZ. - „Wir hatten schon angefangen mit den Vorbereitungen“, erinnert sich Natalie Pfeiffer. Doch das Prosigker Hexenfest 2020 konnte nicht stattfinden. Wie alle anderen Feiern in dieser Zeit auch fiel es den Corona-Regeln zum Opfer. So ging es in den folgenden Jahren weiter. Und auch als längst alle Kontaktbeschränkungen gefallen waren, blieb es in der Nacht zum 1. Mai ungewohnt still auf dem Festplatz.