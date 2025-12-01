Die Stadionweihnacht des CFC Germania Köthen zog am ersten Adventswochenende zum 14. Mal zahlreiche Besucher auf den Weihnachtsmarkt in der Köthener Sportstätte.

„Die Leute sollen sich hier gut aufgehoben fühlen“: So war die Stadionweihnacht des CFC Germania

Ulli Schwinge lud gemeinsam mit dem Köthener Chor „tonArt“ zum Stadionsingen mit bekannten Weihnachtsliedern ein.

Köthen/mz. - Das Stadiontor ist weit geöffnet - und es herrscht reger Trubel vor der Sportstätte. Doch nicht etwa wegen eines Fußballspiels. Der CFC Germania Köthen lud von Freitag bis Sonntag wieder zur Stadionweihnacht ein. Schon zum 14. Mal verwandelte sich der Vorplatz des Stadions am ersten Adventswochenende in einen zauberhaften Vorweihnachtsmarkt.