Ein verpflichtendes soziales Jahr für Rentnerinnen und Rentner – mit diesem Vorschlag sorgt ein Ökonom bundesweit für Wirbel. Auch in Köthen und Umgebung wird darüber diskutiert.

„Die Leute sind empört“: So denken Rentner aus Köthen über soziales Pflichtjahr

Viele Rentnerinnen und Rentner wollen sich weiterbilden und nutzen dafür unter anderem Seniorenkollegs.

Köthen/MZ. - Brigitte Take ist entsetzt. Dass Seniorinnen und Senioren ein soziales Pflichtjahr absolvieren sollen, davon hält die 75-Jährige nichts. „Es ist eine Unverschämtheit, Leuten, die ihr Leben lang gearbeitet haben, jetzt ein soziales Jahr aufdrängen zu wollen“, findet die Frau, die sich seit Jahren ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen engagiert.