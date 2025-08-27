Auf der A14 hat sich Mittwochmittag ein schwerer Unfall zwischen den Anschlussstellen Halle-Ost und Peißen ereignet. Auch ein Hubschrauber wurde angefordert.

Halle (Saale)/MZ - Auf der A14 bei Halle hat sich am Mittwochmittag ein schwerer Unfall ereignet. Kurz nach 11 Uhr waren zwischen Halle Ost und Peißen zwei Autos in Richtung Magdeburg miteinander kollidiert. Die Richtungsfahrbahn nach Norden ist seitdem voll gesperrt.

Nach MZ-Informationen könnte ein Reifenplatzer den Unfall ausgelöst haben. „Zwei Insassen eines der beteiligten Pkw wurden lebensgefährlich verletzt und mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden“, sagte Polizeisprecher Alexander Junghans auf MZ-Nachfrage. Eine weitere Person wurde leicht verletzt.

Zur Versorgung und zum Abtransport der Verletzten landete auch ein Hubschrauber auf der Autobahn. Wie lange die Sperrung noch dauert, kann die Polizei derzeit nicht sagen.