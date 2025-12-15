Mit viel Herzblut und Eigeninitiative werden Libbesdorfer an Heiligabend die Weihnachtsgeschichte zurück in ihre Kirche bringen. Dafür wurde fleißig geprobt.

Das Krippenspiel kehrt zurück in die Kirche

Für die Probe in der Dorfkirche in Libbesdorf haben alle bereits ihre Kostüme angezogen.

Libbesdorf/MZ. - Warm leuchtet der große Weihnachtsbaum in der Dorfkirche von Libbesdorf, Lichterketten sorgen für eine festliche Atmosphäre. Vorn links steht das Klavier, Engel mit leuchtenden Flügeln und Heiligenschein nehmen ihre Plätze ein. Bürgermeisterin Barbara Hollmann blickt aufmerksam durch den Raum, liest ihre Eröffnungsrede mit ruhiger Stimme und Betonung – fehlerfrei. Die zweite Probe für die Aufführung an Heiligabend läuft.