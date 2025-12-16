Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und zwei verletzten Personen hat sich am Montag gegen 7 Uhr an der Zufahrt zur A 9 zwischen Dessau-Roßlau und Wolfen ereignet.

Schwerer Unfall an der A-9-Auffahrt Dessau-Süd - Toyota kracht beim Abbiegen gegen einen Nissan

Die beiden Autos wurden bei dem Unfall stark beschädigt - und mussten abgeschleppt werden.

Nach den Informationen der Polizei fuhr ein 38-Jähriger mit einem Toyota auf der B 184 aus Richtung Bobbau und beabsichtigte, an der Autobahnauffahrt nach links in Richtung Leipzig aufzufahren. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem Nissan einer 56-Jährigen, die sich im Gegenverkehr befand.

Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine stationäre Aufnahme erfolgte. Der Nutzer des Toyota erlitt leichte Verletzungen, die ambulant in einer medizinischen Einrichtung versorgt wurden.

Beide Fahrzeuge waren nach Angaben der Polizei nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst kam zum Einsatz. Die Schadenshöhe summiert sich auf 30.000 Euro – jeweils annähernd 15.000 Euro pro Auto.