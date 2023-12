Ein Bus ist in Wulfen am Donnerstag mit einem Verkehrsschild zusammengestoßen. Ein Alkoholtest ergibt 0,75 Promille beim Fahrzeugführer. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in diesem Jahr.

Wulfen/MZ. - Ein alkoholisierter Busfahrer hat am Donnerstag gegen 13 Uhr in Wulfen einen Unfall verursacht. Nach Polizeiangaben befuhr der 60-Jährige mit einem Linienbus die Straße „Markt“ in Richtung Drosa. An der sich dort an einer Steigung befindlichen Haltestelle stiegen mehrere Fahrgäste ein.