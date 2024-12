Für die Opfer des Wohnhausbrandes in Osternienburg laufen mehrere Spendenaktionen. Der Bürgermeister des Osternienburger Landes dankt den Einsatzkräften. Wie den Betroffenen geholfen werden kann.

Das brennende Wohnhaus in Osternienburg am Sonntagabend.

Osternienburg/MZ. - Mehrere Spendenaufrufe sind für die Opfer des Wohnhausbrandes in Osternienburg gestartet worden. Auch die Verwaltung des Osternienburger Landes bittet darum, die Betroffenen zu unterstützen.

Am Sonntagabend haben zwei Menschen bei einem Brand ihr Zuhause verloren. Das Haus in der Rudolf-Breitscheid-Straße ist unbewohnbar. Beim Eintreffen der Feuerwehren war das Dach durch die Flammen bereits stark zerstört. Die Einsatzkräfte konnten nur von außen löschen, da es zu gefährlich gewesen wäre, das Gebäude zu betreten.

Brand in Osternienburg: Spenden für die Opfer des Feuers

„Die Bilder der Zerstörung sind erschütternd und die Not der Betroffenen ist groß“, sagt Torsten Lorenz, der Bürgermeister der Gemeinde. Der Ortschaftsrat und die Vereine des Dorfes bitten um Spenden. Auf dem Weihnachtsmarkt in Osternienburg steht dafür am 7. Dezember eine Spendenbox.

Lesen Sie auch: Großbrand am 1. Advent im Saalekreis - Feuer zerstört Wohnhaus in Lohnsdorf bei Halle

Auch die Evangelischen Kirchengemeinden Elsnigk, Osternienburg, Trebbichau und Zehringen sammelt Spenden für die Opfer. Es gibt mehrere Konten, auf die Geld überwiesen werden kann.

„Die Spende wird direkt an die Betroffenen weitergeleitet, um ihnen zu helfen, ihr Leben wieder aufzubauen“, sagt Torsten Lorenz. „Gemeinsam können wir den Betroffenen zeigen, dass sie nicht allein sind. Wir müssen als Gemeinschaft zusammenstehen und einander unterstützen.“

Feuer in Osternienburg: Auch Sachspenden können abgegeben werden



Der Bürgermeister des Osternienburger Landes macht darauf aufmerksam, dass die Kontaktstelle „Humanitäre Hilfe“ in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 14a in Köthen auch Sachspenden für die Opfer des Brandes annimmt.

Lesen Sie auch: Kellerbrand in Haus in Quedlinburg - Feuerwehr rettet Bewohner

Mehr als 70 Einsatzkräfte waren am Sonntagabend in Osternienburg vor Ort. Torsten Lorenz dankt allen, die gegen die Flammen gekämpft haben.

Wohnhausbrand: Spendenkonto eingerichtet

Auf der Internetseite des Osternienburger Landes ist ein Verweis zu den Spendenkonten der Evangelischen Kirchengemeinden Elsnigk, Osternienburg, Trebbichau und Zehringen zu finden.

Gespendet werden kann unter anderem über folgende IBAN: DE84 3506 0190 1565 8010 11, Verwendungszweck: Brandopfer Osternienburg. Die Kontaktstelle „Humanitäre Hilfe“ in Köthen, die Sachspenden annimmt, ist telefonisch unter 0151/72727211 oder per E-Mail unter [email protected] erreichbar.