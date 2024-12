Zu einem Gebäudebrand sind Feuerwehrleute aus dem Osternienburger Land und Aken am Sonntagabend ausgerückt. Wegen Einsturzgefahr konnte die Feuerwehr nur von außen löschen.

Dunkle Qualmwolken schlagen aus dem Dachgeschoss: Wohnhaus brennt in Osternienburg komplett aus

Großeinsatz am Sonntagabend

Das brennende Wohnhaus in Osternienburg: Die Feuerwehr löscht den Brand von außen.

Osternienburg/MZ. - Zu einem Gebäudebrand sind Feuerwehrleute aus dem Osternienburger Land und Aken am Sonntagabend ausgerückt. In der Rudolf-Breitscheid-Straße in Osternienburg hat ein Wohnhaus gebrannt.