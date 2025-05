Wahltag für Bürgermeisterwahl in Hettstedt festgelegt

Im Rathaus in Hettstedt hat der Bürgermeister seinen Amtssitz.

Hettstedt/MZ. - Nun steht es fest: Am Sonntag, 26. Oktober, wird in Hettstedt ein neuer Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gewählt. Das Datum hat der Stadtrat in seiner zurückliegenden Sitzung beschlossen. Ursprünglich war der 28. September angedacht, weil dort die reguläre Bundestagswahl stattgefunden hätte und man beide Wahlgänge bündeln wollte.