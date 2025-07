Coswig/MZ. - Zum ersten Mal wird auf der Festung Mittelelbe zum großen Hopfenfest geladen. Von Freitag, 1. August, bis zum Sonntag, 3. August, wird sich in dem mittelalterlich anmutenden Dorf an der Coswiger Marina grundsätzlich alles um des Deutschen Lieblingsgetränk drehen. „Wir planen, mindestens zwanzig verschiedene Biersorten im Angebot zu haben, sodass die Gäste selbst sicher ihren Favoriten ausfindig machen können“, kündigt Veranstalterin Nicole Krauthahn an.

Eventuell auch Coswiger Bier

„Wir haben die große Hoffnung, sogar ein Bier, das direkt in Coswig selbst gebraut wird, vorstellen zu können“, verrät sie. Weitere Highlights der Veranstaltung werde eine Feuershow am Samstagabend und Live-Musik sein. Sowohl am Freitag- als auch am Samstag wird die in der Region bei Mittelalterfans gut bekannte und beliebte Band „Sack und Pacc“ aufspielen. „Die passen mit ihrer Musik einfach am allerbesten in das mittelalterliche Ambiente der Festung“, begründet Krauthahn diese Wahl.

Darüber hinaus werden die Besucher unter anderem auch die Möglichkeit haben, auf einem kleinen mittelalterlichen Markt zu wandeln und an ein paar Ständen deren Angebote zu bewerten. Neben weiteren Produkten werden in jedem Falle wieder verschiedene Met-Sorten, also Honigwein, feilgeboten. „An einem der Stände können sich die Gäste auch ihre Trinkhörner gravieren lassen“, preist Krauthahn an.

Kurzweil für kleine Gäste

Für Kurzweil unter den kleinen Gästen sei in jedem Falle auch gesorgt. Neben einem Mal- und Bastelstand, an dem sie sich betätigen können, werde auch ein großer mittelalterlicher Kinderparcours aufgebaut. „Dieser wird recht umfangreich sein und sich durch das ganze Dorf ziehen.“ Neben Aktivitäten wie Bogenschießen und Büchsenwerfen werde zum Beispiel zu einer anspruchsvollen Balancieraufgabe herausgefordert.

Die Veranstaltung ist nur bedingt neu. „In den vergangenen Jahren haben wir noch zum Weinfest geladen“, sagt Krauthahn. Allerdings habe es sich schwierig gestaltet, mit den – bei einer solchen Veranstaltung von den Gästen freilich erwarteten – Winzern, die ihre Weinsorten persönlich vorstellen und erklären, terminlich übereinzukommen.

Biergarten-Hochsaison

Gerade in der Sommerzeit würden auch in größeren Städten viele Weinfeste organisiert werden, und daher sei es schwer, genügend Winzer vorzuhalten. „Ohne die ist so ein Weinfest aber eher eine Mogelpackung“, sagt sie. Aus diesem Grund sei die Idee des Hopfenfestes entstanden. Krauthahn: „Das passt ebenfalls in die Sommerzeit. Denn bei sonnigem Wetter ist ja Biergarten-Hochsaison, und in unserer Taverne sitzen die Gäste grundsätzlich auch im Freien.“