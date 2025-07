Hohenmölsen/MZ - An der Straße zwischen den Hohenmölsener Ortsteilen Rössuln und Granschütz im Burgenlandkreis ist am Donnerstagmorgen ein Auto gegen einen Baum geprallt. Der 41-jährige Autofahrer wurde dabei leicht verletzt und wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Das „erheblich beschädigte“ Fahrzeug habe von einem Abschleppdienst geborgen werden müssen. Wie es hieß, hatte der Mann zuvor in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Zur genauen Unfallursache werden nun ermittelt. Erst am Vortag war nur unweit entfernt auf einer Kreisstraße bei Weißenfels eine 18-Jährige mit ihrem Auto gegen einen Baum gekracht.