In Halle haben sich einige Menschen Sorgen um die Post-Standorte in Trotha und der Frohen Zukunft gemacht. Wie es mit den Postfilialen weitergeht.

Briefmarken und Pakete verschicken: Die Zukunft von Postfilialen in Halle

Die Deutsche Post will das Netz an Postationen ausbauen.

Halle (Saale)/ MZ. - Noch schnell Briefmarken besorgen, damit die Sendung in den Postkasten kann – das funktioniert inzwischen online gut. Einfach kaufen und ausdrucken. Auch für Pakete kann man das machen. Wer das lieber in Person macht, damit beim Versand alles funktioniert, läuft zur nächsten Post. Doch im Filialnetz in Halle herrscht aktuell Bewegung.