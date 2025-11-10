Die Sportvereine aus Wulfen und Drosa geben den Startschuss für das Projekt von Landessportbund und Gesetzlichen Krankenkassen. Wie der Auftakt gelaufen ist.

„Bewegte Familie“ mit Omas, Mamas und vielen Kids - Wie Sportverein in Wulfen und Drosa das Projekt angehen

In Wulfen startete am Sonnabend das Projekt „Bewegte Familie“ von Landessportbund und Gesetzlichen Krankenkassen mit einer Erwärmung.

Wulfen/MZ. - Schon bei der Anfahrt zur Turnhalle in Wulfen bemerkt der aufmerksame Beobachter, dass an diesem Morgen etwas anders ist gleich neben der Dorfkirche. Viele Autos stehen an den Straßenrändern. Aufsteller und ein Vorzelt weisen auf eine Veranstaltung in der Halle hin. Die Hallentür steht offen. Und von drinnen sind laute Anweisungen zu hören.