Die Polizei wurde am Mittwoch zu einem speziellen Einsatz in die Köthener Eduardstraße gerufen.

Köthen/MZ. - Ein Köthener hat am Mittwoch versucht, in seine eigene Wohnung einzubrechen.

Laut Polizei hatte der 46-Jährige seinen Schlüssel vergessen. So versuchte er gegen 19 Uhr die Tür seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Köthener Eduardstraße mit einem starken Eisendraht zu öffnen. Dabei soll er den Eingangsbereich beschädigt haben. Als der hinzugekommene 74 Jahre alte Vermieter des Objekts ihn daraufhin ansprach, wurde dieser mehrfach verbal beleidigt. Auch setzte der 46 Jahre alte Mann seine Versuche, doch noch in seine Wohnung zu gelangen, fort.

Erst als Polizeibeamte hinzukamen, ließ er von seinem Vorhaben ab und verließ das Haus. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest wies einen vorläufigen Wert von 1,8 Promille aus.