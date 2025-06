Besucher bekommen bald Einblick in die Futterküche

Köthen/MZ. - Der Tierpark in Köthen will mit einem Neubau und Erweiterungen attraktiver werden. Im Jahr 2026 ist der Bau einer Schaufutterküche geplant, in der Besucher verfolgen können, wie das Futter vorbereitet wird. Der rund 200.000 Euro teure Neubau soll auf dem Gelände neben der Tigeranlage errichtet werden.