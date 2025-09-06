Kunstmaler Steffen Rogge feiert sein 30-jähriges Jubiläum. Mit seinem unverwechselbaren Malstil hat der Köthener vielerorts seine Spuren hinterlassen.

Bekannter Kunstmaler aus Köthen feiert Jubiläum: Wo Steffen Rogge seine Spuren hinterließ

Sein Atelier hat Steffen Rogge in der Goethestraße in Köthen.

Köthen/MZ - Als Kunstmaler hat Steffen Rogge aus Köthen vielerorts seine Spuren hinterlassen. In seiner Heimatstadt und darüber hinaus gestaltete er zahlreiche Fassaden. In diesen Tagen feiert er sein 30-jähriges Jubiläum als freischaffender Künstler.