  4. Unverwechselbarer Malstil: Bekannter Kunstmaler aus Köthen feiert Jubiläum: Wo Steffen Rogge seine Spuren hinterließ

Kunstmaler Steffen Rogge feiert sein 30-jähriges Jubiläum. Mit seinem unverwechselbaren Malstil hat der Köthener vielerorts seine Spuren hinterlassen.

06.09.2025, 10:00
Sein Atelier hat Steffen Rogge in der Goethestraße in Köthen.
Sein Atelier hat Steffen Rogge in der Goethestraße in Köthen. (Foto: Stefanie Greiner)

Köthen/MZ - Als Kunstmaler hat Steffen Rogge aus Köthen vielerorts seine Spuren hinterlassen. In seiner Heimatstadt und darüber hinaus gestaltete er zahlreiche Fassaden. In diesen Tagen feiert er sein 30-jähriges Jubiläum als freischaffender Künstler.