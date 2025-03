Tödlicher Bahnunfall Person bei Weißandt-Gölzau von ICE erfasst: Ersatzzug für Fahrgäste wird organisiert

An der Station Weißandt-Gölzau in der Stadt Südliches Anhalt wurde ein Mensch von einem ICE erfasst und getötet. Die Bahnstrecke war am Donnerstag stundenlang gesperrt.