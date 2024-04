Auf der B 6 am Abzweig Kleinpaschleben ist es am Mittwoch gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen

Unfall an Ampel

Kleinpaschleben/MZ. - Auf der B 6 am Abzweig Kleinpaschleben ist es am Mittwoch gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Eine Person verletzte sich.

Nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld hatte eine 46-Jährige mit einem Pkw Mercedes die Bundesstraße aus Richtung Bernburg in Richtung Köthen befahren. Am Abzweig Kleinpaschleben musste sie dann an einer Ampel verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte ein sich im Nachfolgeverkehr befindlicher 24 Jahre alter VW-Fahrer zu spät und fuhr auf.

Die Nutzerin des Mercedes erlitt leichte Verletzungen und musste ambulant in einem nahe gelegenen Klinikum behandelt werden. Die Höhe des Sachschadens wurde für beide Fahrzeuge mit rund 10.000 Euro angegeben. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.