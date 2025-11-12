Auf der B185 ist es am Dienstag, 11. November, zu einem Unfall mit hohem Sachschaden gekommen.

Auf der B185 zwischen Porst und Rosefeld - Mercedes überschlägt sich und landet auf einem Feld

Porst/MZ. - Auf der B185 zwischen Porst und Rosefeld ist es am Dienstag, 11. November, zu einem Unfall mit hohem Sachschaden gekommen.

Ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer hatte die Bundesstraße gegen 15.15 Uhr in Richtung Rosefeld befahren. Etwa 300 Meter vor dem Abzweig nach Würflau geriet der Mann mit seinem Auto aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr, kam dann nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen Straßenbaum, überschlug sich und kam schließlich auf einem angrenzenden Feld zum Stehen.

Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Im Zusammenhang mit dem Unfall bittet die Polizei Anhalt-Bitterfeld um Hinweise, insbesondere von Personen, die sich im Gegenverkehr befanden. Zeugen können sich im Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter der Rufnummer 03496/4260 bzw. per Mail [email protected] melden.