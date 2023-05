Zum dritten Mal nach langer Pause steigt in Köthen im September wieder der Vereineball. Es ist ein Abend, an dem verdienstvolle Ehrenamtler für ihre Arbeit ausgezeichnet werden.

Köthen/MZ - Er ist wieder Teil des gesellschaftlichen Lebens der Stadt Köthen – der Vereineball. Nach fünf Jahren Pause und dann seiner zweiten Auflage im letzten Jahr ist der traditionelle Abend zur Ehrung verdienstvoller Ehrenamtler wieder auf dem besten Weg zu einer schönen Tradition in der Bachstadt.

Und ginge es nach den Organisatoren um Michael Schölzel, Roland Schulte Varendorf und Ronald Maaß, dann darf er ruhig seine Ausstrahlung auf das Verbreitungsgebiet der Mitteldeutschen Zeitung auch im Südlichen Anhalt, im Osternienburger Land und bis nach Aken entfalten.

Ein Ball der Emotionen

Damit ist das Gebiet, aus dem Vorschläge in diesem Jahr kommen können, bereits räumlich ausführlich umschrieben. „Der Vereineball ist nicht nur ein Abend der Ehrung. Es ist auch ein Abend, an dem Geschichten erzählt werden, von denen man sonst nie erfahren würde. Man hört von Schicksalen und ganz besonderen Erlebnissen. Der Vereineball ist im Laufe der Jahre zu einer Veranstaltung geworden, die niemand, der einmal dabei gewesen ist, so schnell wieder vergisst“, sagt Ronald Maaß, bei dem auch in diesem Jahr die Vorschläge für verdienstvolle Ehrenamtler im Vorfeld es Balles eingehen werden. Danach setzt sich eine Jury zusammen und wählt jene zehn Preisträger aus, die seit der Wiedereinführung 2021 ausgezeichnet werden. Eine Ehrung ist wieder einem Lebenswerk gedacht, eine weitere dem Nachwuchs. „Und der Pokal ist im Laufe der Zeit ganz schön teuer geworden“, sagt Michael Schölzel. Mit dem Pokal meint er den Sonderpreis, den „Boris“, den es in Erinnerung an den Mitbegründer dieser schönen Tradition Vereineball, die einstige Köthener Handballer-Ikone Uwe Döhnel, wieder geben wird.

Zum Prozedere gibt es nicht viel Neues. Vereine schlagen verdienstvolle Ehrenamtler, die etwas ganz Besonderes geleistet haben oder seit Jahren unermüdlich ehrenamtlich tätig sind, zur Auszeichnung vor. Dabei sind nicht nur Sportvereine angesprochen, sondern alle vom Anglerverein über den Bastelclub, die Musiker, Tänzer oder auch den Verein der Zitherspieler, sofern es in und um Köthen sowie die drei anderen Kommunen einen gibt. „Es müssen nicht nur Vereine sein, die Vorschläge unterbreiten. Das können auch Privatpersonen tun, die ihren Nachbarn oder Leute aus dem Freundeskreis ausgezeichnet sehen wollen, weil die sich bereits seit vielen Jahren um eine ganz bestimmte Sache verdient gemacht haben. Wir setzen da keine engen Grenzen“, erklärt Ronald Maaß.

Eine anfängliche Befürchtung bei der Wiederbelebung des Vereinsballs, dass Sportvereine die Veranstaltung mit Vorschlägen fluten könnten, ist bislang nicht eingetroffen. „Ja“, sagt Michael Schölzel, „ungefähr 50 Prozent der Vorschläge kommen aus Sportvereinen, aber die anderen 50 Prozent aus ganz anderen Bereichen. Und wir hatten in beiden Jahren wirklich die Qual der Wahl bei der Auswahl.“

Wei der Vereineball in diesem Jahr bereits am 16. September (19 Uhr) im Veranstaltungszentrum des Schlosses Köthen stattfindet, gilt es auch in der Bewerbungsphase ein wenig Tempo vorzulegen. Die Vorschläge erwartet Ronald Maaß bis zum 31. Juli unter den unten angegebenen Adressen. Die Organisatoren haben festgelegt, dass es dank der großzügigen Unterstützung der Stadt Köthen und zahlreicher Sponsoren auch in diesem Jahr beim Eintrittspreis von 20 Euro bleiben kann. Darin enthalten sind das Buffet und ein Los aus der Tombola. Weitere Lose können gern erworben werden.

Geheimnis um Ehrengast

Natürlich wird es auch in diesem Jahr wieder ein kulturelles Rahmenprogramm geben. „Eine Artistin ist bereits verpflichtet, auch für Musik ist gesorgt. Und nicht zuletzt wollen wir auch wieder einen prominenten Ehrengast präsentieren. Daran arbeiten wir aber noch. Tendenz Bereich Sport, wie in den letzten beiden Jahren“, sagt Vereineball-Chef Michael Schölzel. Zur Erinnerung: Nach Skisprung-Olympiasieger Jens Weißflog vor der Pause des Balles hatten in den letzten beiden Jahren Ex-Fußballprofi Lutz Lindemann und Ruder-Olympiasieger Andreas Hajek viele interessante Episoden aus ihrer Laufbahn zu erzählen.

Vorschläge für Ehrungen an Ronald Maaß, E-Mail: [email protected] oder Telefon: 0173-58 36 280