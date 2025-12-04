Verkehrskonzept ist 14 Jahre alt Anwohner übt Kritik - Auf welchen Hauptstraßen rollt der überregionale Verkehr künftig durch Köthen?
Wohin mit dem überregionalen Verkehr in Köthen? Antworten könnte der Verkehrsentwicklungsplan liefern, doch der ist nicht aktuell. Wie die Stadt das erklärt und was ein Anwohner kritisiert.
Aktualisiert: 04.12.2025, 11:56
Köthen/MZ. - Die Hohe Brücke in Köthen soll Ende April 2026 für den Verkehr freigegeben werden, das 15,3 Kilometer lange Teilstück der Bundesstraße 6n zwischen Köthen und der Autobahn 9 bei Thurland soll Mitte 2027 befahrbar sein – welche Auswirkungen wird das auf den Verkehr in und durch die Kreisstadt Köthen haben?