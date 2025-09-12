An Fahrzeugen des ambulanten Pflegedienstes Soleo Anhalt in Köthen machen sich immer mal wieder Vandalen zu schaffen. Die Vorfälle sind jedoch noch weitreichender.

„Angst, dass was passiert“: Diese Eingriffe an Fahrzeugen machen Soleo-Mitarbeitern in Köthen große Sorgen

Auf diesem umzäunten Parkplatz stehen die Fahrzeuge des ambulanten Pflegedienstes.

Köthen/MZ. - Wer macht so etwas? Und warum? Diese Fragen beschäftigen die Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes Soleo Anhalt in Köthen, nachdem sich Vandalen erneut an Fahrzeugen zu schaffen gemacht haben. Einige fragen sich auch: Was passiert als nächstes?