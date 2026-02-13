Karneval im Altkreis Köthen Am Wochenende und Rosenmontag: Auf diese Umzüge können Karnevalfans sich freuen
Mit Straßenumzügen lassen die Karnevalisten in den nächsten Tagen ihre Session ausklingen. Bei einigen steht ein echter Umzugsmarathon an.
13.02.2026, 14:00
Köthen/MZ. - Wenige Tage noch. Dann feiern die Karnevalistinnen und Karnevalisten den Höhepunkt ihrer Session. Am Montag startet in Köthen der große Rosenmontagsumzug. Doch auch am Samstag und Sonntag zeigen sich die Mitglieder der Vereine im Altkreis Köthen auf den Straßen – bei eigenen Umzügen und zu Gast bei närrischen Freunden.