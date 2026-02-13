Mit Straßenumzügen lassen die Karnevalisten in den nächsten Tagen ihre Session ausklingen. Bei einigen steht ein echter Umzugsmarathon an.

Am Wochenende und Rosenmontag: Auf diese Umzüge können Karnevalfans sich freuen

Am Rosenmontag rollt der Umzug der Karnevalisten wieder durch Köthen.

Köthen/MZ. - Wenige Tage noch. Dann feiern die Karnevalistinnen und Karnevalisten den Höhepunkt ihrer Session. Am Montag startet in Köthen der große Rosenmontagsumzug. Doch auch am Samstag und Sonntag zeigen sich die Mitglieder der Vereine im Altkreis Köthen auf den Straßen – bei eigenen Umzügen und zu Gast bei närrischen Freunden.