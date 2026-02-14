In der Paracelsusstraße in Wolfen haben die vergangenen Tage Dreharbeiten stattgefunden. Die Crew selber durfte über das Projekt nicht sprechen. Eine Spurensuche lässt trotzdem einige Schlüsse zu, was da für in Filmprojekt verwirklicht wird.

Dreharbeiten für die HBO-Serie mit dem Arbeitstitel „Struwwel“ in Wolfen-Nord. Gefilmt wurde unter anderem in der Paracelsusstraße.

Wolfen/MZ. - Wolfen und Film – das gehört zusammen wie Berlin und Fernsehturm, wie Halle und Händel, Salzburg und Mozartkugeln. Allerdings denken die meisten Leute bei der Kombination in erster Linie an die weltberühmte Fabrik, die erst unter Agfa, später unter ORWO Filme für Laien und Profis produzierte. Als Schauplatz für Filmdrehs ist Wolfen dagegen bislang keine bekannte Adresse.