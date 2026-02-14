Dschuca und Elsa – die beiden Trampeltierdamen aus dem Zoo Aschersleben – besuchen Hengst Fred im Tiererlebnispark Müritz. Und das hat einen guten Grund.

Ascherslebener Trampeltiere sind zum Valentinstag auf Liebesurlaub an der Müritz

Auf Liebesurlaub: Die braunfellige Dschuca gehört zu den letzten in Aschersleben geborenen Trampeltieren. Ob sie bald Nachwuchs bekommt?

Aschersleben/MZ - In der vergangenen Woche hatte das Wetter nicht mitgespielt. Zu kalt, zu glatt, zu neblig. Doch an diesem Donnerstag hat alles geklappt: Elsa und Dschuca, die beiden Trampeltierdamen aus dem Ascherslebener Zoo, sind gemeinsam zu einem Liebesurlaub an die Müritz aufgebrochen, wo sie passend zum Valentinstag Hengst Fred erwartet.