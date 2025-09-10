weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Drogeriekette verlässt Aken Alle Rettungsversuche gescheitert - Rossmann zieht sich nach 32 Jahren vorzeitig aus Aken zurück

Die Akener Rossmann-Drogerie öffnet zum letzten Mal. Gibt es Hoffnung für einen neuen Standort?

Von Doreen Hoyer und Ute Nicklisch 10.09.2025, 11:00
Seit 1993 gibt es die Akener FIliale, die sich in der Köthener Straße befindet.
Seit 1993 gibt es die Akener FIliale, die sich in der Köthener Straße befindet. Fotos: Ute NIcklisch

Aken/MZ. - „Wir schließen“ ist unübersehbar auf roten Plakaten im Schaufenster zu lesen. Auch beim Betreten des Akener Rossmann-Drogeriemarktes ist die Situation schnell zu erkennen. Ein Großteil der Regale ist bereits völlig leer. Hauptsächlich Parfüm und nicht alltäglich benötigte Produkte sind noch zu haben.