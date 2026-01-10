Auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Aken in der Töpferbergstraße gibt es am Samstag, 10. Januar, zum mittlerweile siebten Mal das große Tannenleuchten.

Aken/MZ. - Auf dem Gelände des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Aken in der Töpferbergstraße gibt es am Samstag, 10. Januar, zum mittlerweile siebten Mal das große Tannenleuchten. Mit einer besonderen Überraschung für alle kleinen und großen Besucher, die gern Schlittschuh laufen.

Lange genug kalt genug

Auf einer Fläche von etwa zehn mal 15 Metern ist in den vergangenen Tagen auf dem Übungsgelände der Feuerwehr in der Töpferbergstraße eine Spritzeisbahn entstanden, die dank der anhaltend winterlichen Temperaturen bislang Bestand hat. Versucht habe man es schon einige Male, doch nie sei es lange genug kalt genug gewesen. Vor Jahrzehnten, haben sich die Organisatoren sagen lassen, habe es sogar auf dem Marktplatz in Aken regelmäßig eine Eisbahn geben, die von Jung und Alt rege genutzt worden sei. Los geht das Tannenleuchten in Aken am heutigen Samstag übrigens um 17 Uhr.

Besucher sind herzlich eingeladen, „mit uns gemeinsam einen stimmungsvollen Winterabend zu verbringen“, erklärt der federführende Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Aken, der das Fest gemeinsam mit den Feuerwehren der Stadt veranstaltet. Und was braucht es für einen gelungenen Jahresauftakt? Jede Menge ausrangierte Tannenbäume, um einen wunderschönen, kleinen Winterwald rund um das Festgelände aufbauen zu können.

Bäume vor die Tür gestellt

In den vergangenen Tagen wurden – organisiert über den Förderverein – überall im Stadtgebiet die vor die Tür gestellten, abgeputzten Weihnachtsbäume eingesammelt. Per Mail oder Nachricht konnten die Hausbesitzer die Bäume zur Abholung anmelden. Aber auch die nicht angemeldeten habe man auf unbürokratische Weise einfach mitgenommen, heißt es, so dass mittlerweile ein stattlicher Winterwald aus fast 200 Bäumen entstanden ist.

Ab 10 Uhr können auch am Samstag noch Weihnachtsbäume für das Tannenleuchten bei der Feuerwehr vorbeigebracht werden. Wer das tut und den Veranstaltern damit etwas Arbeit abnimmt, sichert sich einen Gutschein für ein kostenloses Getränk am Abend.

Der Förderverein bietet nach eigener Aussage jede Menge Leckereien an. Traditionell gibt es auch viele kleine Mitmachaktionen für alle, die Lust darauf haben, sich zu betätigen.