Stefan Julius bringt seit vielen Jahren einen Aken-Kalender auf den Markt. Sein Anspruch: Keiner soll dem vorherigen gleichen.

Aken/MZ. - Die Elbestadt präsentiert sich im neuen „Akener Stadtansichten Kalender 2026“ von ihren schönsten Seiten. Der Kalender zeigt Aken in allen vier Jahreszeiten und umfasst insgesamt 13 Motive – ein Deckblatt sowie zwölf Monatsbilder.

Gestaltet wird der Kalender seit vielen Jahren von Stefan Julius aus Aken, der sich der Aufgabe verschrieben hat, seine Heimatstadt immer wieder aus neuen Blickwinkeln zu zeigen.

„Ich habe jedes Jahr den Anspruch, dass kein Kalender dem anderen gleicht. Sicherlich tauchen zwar immer wiederkehrende Motive auf, aber ich überlege mir immer wieder neue Perspektiven, sodass diese Ansichten auf einmal in einem ganz anderen Licht wirken“, erklärt er. Auch für ihn selbst sei die Arbeit eine Entdeckungsreise: „Obwohl man sich vielleicht schon zig Mal so manche Bauwerke angeschaut hatte, entdecke ich dabei sogar ab und an noch neue Eindrücke, die mir bisher nicht auffielen.“

Wie bereits in den Vorjahren präsentiert Stefan Julius zum mittlerweile zwölften Mal die schönsten Seiten der Elbstadt im A3-Format. Für die Ausgabe 2026 war er das gesamte Jahr über mit der Kamera unterwegs, um am Ende für jeden Monat ein typisches und zur Jahreszeit passendes Motiv auszuwählen.

Der „Akener Stadtansichten Kalender“ für das Jahr 2026 kostet 24,95 Euro. Erhältlich ist er direkt bei Stefan Julius (Tel. 0178/ 6869294, E-Mail: [email protected]) sowie bei Raschkes Post-Lotto-Shop in Aken, Köthener Straße 37.