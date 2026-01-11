Boxer Matthias Bader ruft zum Start ins neue Jahr zu einem Spendenlauf für das Kinder- und Jugendhospiz „Lila Wolke“ in Dessau auf. Mehr als 100 Teilnehmer folgen ihm.

Thomas Rautenberg und sein Sohn sind glücklich nachdem sie den Spendenlauf erfolgreich absolviert haben.

Köthen/MZ. - Hört man den Namen Matthias Bader oder liest ihn in der Zeitung und Artikeln im Internet, dann weiß man, das der „Matze“ wieder etwas Außergewöhnliches getan hat. Erst vor einigen Wochen verlief „seine“ Schulmeisterschaft an der Ratke-Schule in Köthen, welche er erstmalig 2015 durchgeführt hat, wieder mehr als erfolgreich. Nicht nur sportlich, nein es konnten wieder zahlreiche Spenden (circa 3.000 Euro) für die „Lila Wolke“, das Kinder- und Jugendhospiz in Dessau, gewonnen werden. Nur kurze Zeit später ging es wieder um Zuwendungen für das Anhalt-Hospiz in der Bauhausstadt.