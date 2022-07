Abrissarbeiten an der Malzfabrik in Köthen in dieser Woche durchgeführt

Abrissarbeiten an der Malzfabrik in Köthen

Im Juni hat es in der ehemaligen Malzfabrik in Köthen mehrere Male gebrannt. In dieser Woche wurden entlang der Straßenfront an der Dr.-Krause-Straße von der Firma Erhard Banneick Teile des Gebäudes abgerissen, um Gefahren für Passanten abzuwehren.

Das Gebäude ist nach den Bränden einsturzgefährdet und darf eigentlich nicht betreten werden. Trotzdem gibt es immer wieder Schaulustige.