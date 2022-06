„Hier führt uns jemand an der Nase herum“ - Erneutes Feuer in alter Malzfabrik in Köthen

Wiederholt hat es in den Ruinen der Malzfabrik in Köthen gebrannt.

Köthen/MZ - In Köthen treiben ganz offensichtlich Brandstifter ein perfides Spiel mit Feuerwehr, Polizei und vor allem den Anwohnern rund um die alte Malzfabrik in der Dr.-Krause-Straße. Seit dem Großbrand am Pfingstmontag und der Übergabe des einsturzgefährdeten Gebäudes an den Eigentümer wurde die Feuerwehr bereits zweimal zu neuen Bränden in die alte Malzfabrik gerufen - zuletzt am Montagnachmittag.

„Das ist ein gefährliches Katz-Maus-Spiel. Hier führt uns jemand an der Nase herum“, sagt Einsatzleiter Yves Kluge. Beide Feuerstellen haben sich nicht selbst entzündet. „Beim ersten Brand wurde Schutt angezündet. Diese Flammen haben sich dann über Pflanzen und Gestrüpp weiter ausgebreitet. Beim zweiten Mal wurde alter Kohlestaub zum Entzünden genutzt. In beiden Fällen deutet alles auf Brandstiftung hin“, so Kluge.

Am Dienstagmorgen haben Feuerwehr und Brandermittler des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld das Gelände erneut inspiziert und verschärfte Maßnahmen beschlossen. Welche das genau sein werden, bleibt laut Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen intern. Am Dienstagmittag ging erneut der Pieper der Feuerwehr. Diesmal hatte aber „nur“ ein alten Balken in der Malzfabrik nachgeglüht. Das Problem war mit etwas Wasser schnell gelöst.