Der Verein „Marktplatzturnier Köthen“ lädt in dieser Woche wieder zu seinen Beach-Volleyball und -Handball-Turnieren ein.

500 Tonnen Sand angeliefert - Marktplatz in Köthen wird wieder zu einem großen Beachplatz

Der umgestaltete Marktplatz in Köthen.

Seit Montag liegen dort 500 Tonnen Sand bereit, auf denen die Jüngsten „angebuddelt“ haben. Der Dienstag ist ab 16 Uhr der Jugend vorbehalten. Am Mittwoch finden ein Kinderfest (9 Uhr) und dann das Sponsorenturnier (16 Uhr) statt. Am Donnerstag gibt es Turniere für Damen und Herren, am Freitag für Mixed-Teams (jeweils 16 Uhr).

Am Sonnabend (9 Uhr) steigt dann zunächst das Beachvolleyballturnier „Quadro“. Am Abend (21 Uhr) gibt es Open-Air-Kino. Die Woche beschließt ein Beachhandballturnier am Sonntag ab 10 Uhr.