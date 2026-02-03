Ein Zeuge hatte am Montag verdächtige Männer auf einem Industriegelände in Aken beobachtet. Die Polizei erledigte den Rest.

300 Kilo Kupferkabel lagen zum Abtransport bereit - Polizei stellt in Aken Diebe auf frischer Tat

Aken/MZ. - Dank eines Zeugen hat die Polizei in Anhalt-Bitterfeld einen Diebstahl verhindern und mehrere Tatverdächtige stellen können.

Der Zeuge hatte am Montag gegen 13.30 Uhr mehrere Männer auf einem ehemaligen Industriegelände in der Dessauer Landstraße in Aken beobachtet, die größere Mengen Kupferkabel in Richtung eines Tores trugen. Als die Beamten kurze Zeit später vor Ort eintrafen, konnten sie in unmittelbarer Nähe vier Tatverdächtige im Alter zwischen 37 und 52 Jahren stellen.

Die Personen waren bereits wegen ähnlich gelagerter Delikte polizeilich bekannt. Das Diebesgut, etwa 300 Kilogramm Kupferkabel, wurde noch auf dem Gelände gefunden und sichergestellt.