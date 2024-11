In der Köthener Wallstraße hat am Montag, 11. November, ein Mann Passanten belästigt und bedroht.

18-Jähriger belästigt und bedroht in Köthen Passanten: Junger Mann kommt in Psychiatrie

Zwischenfall in der Wallstraße

Der Zugriff erfolgte in der Wallstraße in Köthen.

Köthen/MZ. - In der Köthener Wallstraße hat am Montag, 11. November, ein Mann Passanten belästigt und bedroht. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Mittwoch mitgeteilt. Die Beamten seien gegen 14 Uhr dorthin gerufen worden.

„Vor Ort bestätigte sich die geschilderte Sachlage“, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Während der polizeilichen Maßnahmen habe die betreffende Person versucht zu flüchten und sich den Maßnahmen zu widersetzen. In den Sozialen Medien kursiert ein Video vom Zugriff der Polizei, was für Aufregung gesorgt hat.

Der Mann wurde durch Rettungskräfte anschließend in ein Fachkrankenhaus verbracht. Gegen den 18-jährigen jungen Mann aus Mali wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.