Wittenberg/MZ. - In zwei Landtagswahlkreisen der Region wurden am Samstag die Kandidaten der CDU für die Landtagswahl 2026 nominiert. Für den Wahlkreis 24 (Wittenberg und Zahna-Elster) tritt Nico Elsner als Direktbewerber an. Im Wahlkreis 25 (Jessen) wurde Patrick Schubert nominiert. Beide erhielten den Angaben zufolge 100 Prozent der Stimmen.

Patrick Schubert (Foto: CDU)

Wahlkreis Wittenberg und Zahna-Elster: 24-jähriger Nico Elsner als örtlicher Landtagsabgeordneter

Elsner soll die Nachfolge von Ministerpräsident Reiner Haseloff als örtlicher Landtagsabgeordneter antreten. Haseloff hatte diesen Wahlkreis über viele Jahre im Landtag von Sachsen-Anhalt vertreten. Elsner, so Haseloff laut einer Mitteilung, kenne die Anliegen der Menschen vor Ort und bringe Erfahrung, Energie und Leidenschaft mit, „um viel für unsere Heimat zu bewegen“.

Der 24-jährige Elsner, der aus Wittenberg stammt, ist Stadtrat, Landesvorsitzender der Jungen Union und arbeitet seit über sechs Jahren im Bundeskanzleramt; abgeschlossen hat er eine Berufsausbildung im öffentlichen Dienst.

Wahlkreis Jessen: 45-jähriger Patrick Schubert als Kandidat zur Landtagswahl nominiert

Der 45-jährige Annaburger Patrick Schubert stellt sich als Kandidat für den Wahlkreis 25 zur Landtagswahl 2026 als Nachfolger für Siegfried Borgwardt. Der Wahlkreis umfasst die Städte Jessen, Annaburg, Bad Schmiedeberg, Kemberg und Gräfenhainichen.

Durch seine berufliche Herkunft als Marineoffizier und eine Ausbildung im Bereich Verwaltung und Betriebswirtschaft bringe er ein breites Spektrum an Erfahrungen mit und sei es gewohnt, „diese ohne große Worte zu nutzen“, heißt es weiter.