Großeinsatz Wohnungsbrand in Jessen: Feuerwehr rettet 83-Jährigen und Katze aus Flammen

Feuerwehrleute retten am Freitagvormittag in Jessen einen Mann und eine Katze aus einem brennenden Haus. Insgesamt sind 30 Kräfte im Einsatz. Was der Einsatzleiter berichtet.