In der Langen Straße in Jessen brennt am Montagmittag ein Kombi-Pkw. Das Auto können die Feuerwehr-Einsatzkräfte aus Jessen und Schweinitz nicht retten, aber die angrenzenden Häuser. Personen werden nicht verletzt.

Lichterloh brennt am Montagmittag ein Auto mitten in Jessen. Feuerwehr-Einsatzkräfte aus Jessen und Schweinitz löschen.

Jessen/MZ. - Kurz nach dem Mittag, etwa 12.15 Uhr also, werden die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Jessen und Schweinitz am Montag aus ihrer Pfingstfeiertagsruhe gerissen. In der Langen Straße in Jessen brenne ein Pkw, wird gemeldet. Bestätigt wird das bereits durch Einsatzkräfte, die aus dem Umfeld der Jessener Innenstadt ins Gerätehaus eilen. Um dann sofort wieder in voller Montur mit ihren Kameraden und Fahrzeug auszurücken.