Harzgerode investiert über 9 Millionen Euro in ein neues Schwimmbad. Photovoltaik, Abwärmenutzung und ein 25-Meter-Becken versprechen ein echtes Highlight für den Harzort zu werden.

Baufortschritt am Beckenrand: Wann Harzgerode neues Schwimmbad fertig ist

In Harzgerode entsteht ein neues Schwimmbad.

Harzgerode/MZ/tho. - Das neue Schwimmbad an der Friederikenstraße in Harzgerode nimmt Gestalt an. „Der Baufortschritt ist beeindruckend. Man kann jeden Tag zusehen, wie es wächst“, sagt Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise (CDU).