Weißenfels/MZ - Nach einem Ladendiebstahl am Mittwochmittag in einer Drogerie in der Jüdenstraße in der Weißenfelser Innenstadt ermittelt die Polizei gegen ein einschlägig bekanntes Duo wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs. Laut Revier Burgenlandkreis hatten Mitarbeiter den Diebstahl beobachtet und die Polizei alarmiert. Noch vor Eintreffen der Beamten seien die Tatverdächtige und ihr Begleiter jedoch schon geflüchtet. Auf Videoaufzeichnungen habe das Duo, das in dem Geschäft bereits Hausverbot hatte, aber identifiziert werden können, hieß es.