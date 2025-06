Der neue Kinofilm mit Cate Blanchett katapultiert Dankerode im Harz ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit. Denn der Streifen spielt in einem Ort mit gleichem Namen. In dem Harzdorf träumt man nun von Hollywood-Glamour.

Dankerode/MZ. - Der G7-Gipfel in Dankerode? Eine Bundeskanzlerin (?), die die Regierungschefs im „wunderschönen Dankerode“ willkommen heißt? Nanu, was ist denn da los? Ein neuer Kinofilm mit den Oscar-Preisträgerinnen Cate Blanchett und Alicia Vikander und „Game of Thrones“-Star Charles Dance beschert dem Harzgeröder Ortsteil zurzeit Aufmerksamkeit.