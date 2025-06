Dessau/MZ. - „Von einem, der auszog, etwas über die Kunst zu lernen“: So hat Hans-Joachim Rohowski einmal in einer selbst erstellten Chronik seine Zeit beim Anhaltischen Kunstverein zusammengefasst. Die Kunst wurde in seinen letzten 26 Lebensjahren sein Leben, sein Lebensinhalt. Nun ist er mit 76 Jahren nach langer Krankheit am 25. Mai gestorben.

