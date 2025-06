Bitterfeld/MZ. - Im Goitzsche-Wald ist am Freitag, 13. Juni, eine Jagdhütte ausgebrannt. Das hat die Ortsfeuerwehr Bitterfeld der Freiwilligen Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen mitgeteilt. Diese war um 15.19 Uhr alarmiert worden.

Ausgelöst wurde die Alarmierung durch die Kameraüberwachung des Automatischen Waldbrandfrüherkennungssystems, das den Landkreis Nordsachsen überwacht. Dieses hatte der Zentrale in Eilenburg eine Rauchentwicklung im Bereich des angrenzenden Goitzsche-Waldes angezeigt.

Während die ersten Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr noch auf Sicht anfahren konnten, schwächte sich die Rauchentwicklung kurz darauf immer mehr ab und erschwerte den Einsatzkräften die genaue Lokalisierung der Brandstelle.

Eine Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten an der Jagdhütte. (Foto: Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen)

Nach einigen Minuten wurde aber an einem abgelegenen Waldweg eine im Außenbereich in Vollbrand stehende Jagdhütte gefunden. Das Feuer drohte, so die Feuerwehr, auf das Innere des in Holzbauweise errichteten Gebäudes überzugreifen. Angrenzende Strauch- und Waldflächen brannten bereits.

Um ausreichend Löschwasser zur Verfügung zu haben, wurden zwei weitere wasserführende Fahrzeuge der Ortsfeuerwehren Holzweißig und Wolfen nachalarmiert. Die Löschwasserversorgung erfolgte über einen Pendelverkehr. Das Feuer selbst konnte dann schnell unter Kontrolle gebracht und ein weiteres Ausbreiten verhindert werden. Durch die Rauch- und Rußschäden wurde das Gebäude allerdings stark in Mitleidenschaft gezogen.

Nach etwa zwei Stunden waren die letzten Glutnester gelöscht, die Einsatzstelle konnte an die Polizei übergeben werden. Die hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.