Zwei Messanlagen an der Bundesstraße 187 in Holzdorf sollen Kraftfahrer zum Einhalten der Tempolimits im Ort mahnen. Wie der aktuelle Stand bei diesem Vorhaben ist.

Holzdorf/MZ. - Das Ziel ist klar: Kraftfahrer, die Holzdorf auf der Bundesstraße 187 durchquren, sollen möglichst die vorgegebenen Tempolimits einhalten. Doch wie kann verhindert werden, dass zu schnell gefahren und schon gar nicht innerorts gerast wird? Stadträtin Petra Lehmann (Die Linke), sie wohnt in Holzdorf, beschäftigt dieses Thema schon lange. Etwas für eine bessere Sicherheit vor allem der Kinder zu tun, bezeichnet sie als ein Herzensbedürfnis. Jeden Tag seien unvernünftige Kraftfahrer im Ort zu beobachten. Seit zwei Monaten nun führt Petra Lehmann intensive Gespräche. So zum Anschaffen von Tempomessanlagen in Holzdorfer Eigenregie.

Sie sollen Kraftfahrer aus den Richtungen Schweinitz beziehungsweise Brandis auf ihre aktuelle Geschwindigkeit hinweisen und dazu mahnen, sich an die Regeln zu halten. In der Sitzung des Ortsteilbeirates Holzdorf am Donnerstag wurde im Beisein von Vertretern der Landesstraßenbaubehörde und der Stadtverwaltung Jessen ausführlich über das Vorhaben gesprochen.

Kein Förderprogramm

Petra Lehmann berichtete, dass sie unter anderem Kontakt zu einer Herstellerfirma von Tempomessanlagen aufgenommen hat. Die Geräte sollten nach ihrer Meinung ausschließlich das Tempo anzeigen und keine Daten speichern. Pro Anlage könnten da 1.863,20 Euro fällig werden. Sie bedauerte, dass es in Sachsen-Anhalt kein Förderprogramm gibt, das bei der Anschaffung von solchen Geräten, die zu einer höheren Verkehrssicherheit beitragen, unterstützt.

Doch die Diskussion, in der auch mehrere Einwohner ihren Standpunkt verdeutlichten, offenbarte, dass noch einige Fragen zu klären sind und eine kurzfristige Umsetzung nicht ohne Weiteres möglich sein wird. Ortsteilbeirat Christian Scholz ist der Ansicht, dass so ein rotes Smiley (bei Tempoüberschreitung) oder ein grünes Smiley (bei Einhalten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit), schon bei vielen Kraftfahrern Wirkung zeige. Doch er erkundigte sich nach möglichen Folgekosten bei Installation der Anlagen. Separate Stromanschlüsse könnten zusätzliche, nicht unerhebliche Kosten verursachen. Bei Anlagen, die von Solarenergie gespeist werden, bestehe die Gefahr, dass sie nicht durchgängig in Betrieb sind, und in den Monaten mit wenig Tageslicht könnte die Einsatzbereitschaft noch schlechter ausfallen. Vorgesehen ist, so wurde auf eine Nachfrage erwidert, dass die Messanlagen feste Standorte an der B 187 bekommen sollen. Doch wo könnte das sein? Uwe Gäbelein gab zu bedenken, dass es nach seinem Wissen nicht möglich ist, solche Messanlagen in Bereichen aufzustellen, in denen zeitlich begrenzte Tempolimits gelten. Holzdorf hat solche Abschnitte. So gilt von Montag bis Freitag am Tage vor der Evangelischen Grundschule Holzdorf Tempo 30. Und Lastkraftwagen sollen in den Nachtstunden einen langen Abschnitt der Bundesstraße ebenfalls mit Tempo 30 passieren. Auch das werde häufig nicht eingehalten, berichteten Anwohner. Können die Messanlagen entsprechend der Zeiten programmiert werden? Auf diese Frage gab es zunächst keine Antwort. Das muss noch ergründet werden.

Die Geräte könnten an den Ortseingängen aus Richtung Schweinitz und Brandis postiert werden, hieß es. Doch welche Wirkung hätte das? Danilo Mölbitz von der Stadtverwaltung Jessen sagte, dass dann zwar wahrscheinlich erreicht werde, dass in den Bereichen langsamer gefahren wird, aber er äußerte Zweifel, dass sich Kraftfahrer über die ganze lange Strecke durch den Ort an das vorgeschriebene Tempo halten. Die Wahrscheinlichkeit, dass vor der Schule schneller gefahren werde, sei dann wieder größer. Es gehe generell um das schnelle Fahren im Ort, nicht allein vor der Schule, sagte Petra Lehmann.

Doch wie groß ist die Zahl der Temposünder im Ort überhaupt? Nach Ansicht von Anwohnern ist sie erheblich. Man brauche sich doch nur mal anzusehen, sagte Norbert Jahn, wie viele Fahrzeuge an den Tempo-30-Schildern vor der Schule abbremsen. Nach seiner Ansicht seien das wenige. Danilo Mölbitz schlug vor, dass die Tempomessanlage der Stadt, die Daten erfasst, vier Wochen lang in Holzdorf stationiert wird, um über konkrete Zahlen zu den Fahrzeugbewegungen und zu den gefahrenen Geschwindigkeiten zu verfügen. Das sollte kurzfristig möglich sein, da er in Holzdorf dringenden Handlungsbedarf sieht. Norbert Jahn zeigte sich überzeugt, dass es Holzdorf gelingt, die Messanlagen selbst anzuschaffen. „Wir kriegen das Geld zusammen.“ Auch der Heimatverein, dessen Vorsitzender er ist, würde dafür etwas geben. „Wenn wir alle zusammenhalten, bekommen wir das zusammen.“ Udo Fritzsche vertrat die Ansicht, dass die Stadt sich hier stärker einbringen müsste. Marcus Leonhardt, Geschäftsführer der KWH Kieswerk Holzdorf GmbH & Co. KG, der zu der Beratung ebenfalls eingeladen worden war, da auch etliche Lkw das Kieswerk anfahren, sagte zu, dass sich das Unternehmen bei der Finanzierung „gern einbringen“ wolle. Doch das Kieswerk sei nicht das einzige Unternehmen, dass von großen Fahrzeugen angesteuert wird. Er sagte zu, mit anderen Unternehmen, die ebenfalls Lkw-Verkehr verursachen, zu reden, welcher Beitrag zur Finanzierung der Messanlagen geleistet werden könnte. Auch könne er eine Verkehrszählung zur Verfügung stellen, die im Zuge einer Analyse am Abzweig zum Fliegerhorst erstellt worden sei.

Für Fußgängerüberweg

Die Tempomessanlagen sind ein Projekt, um die Verkehrssicherheit in dem Ort, durch den die Bundesstraße 187 verläuft, zu erhöhen. Doch es gibt noch ein anderes Vorhaben, über das Petra Lehmann informierte. Angestrebt wird, dass vor der Evangelischen Grundschule ein Fußgängerüberweg angelegt wird. Voraussetzung dafür sei eine Verkehrszählung, die mit Zahlen belegt, dass dieses Vorhaben begründet ist.

„Wir sind auf einem guten Weg“, sagte Petra Lehmann zum Abschluss des Tagesordnungspunktes. Sie bleibe auf jeden Fall an dem Thema dran.

Übrigens, auch eine andere Maßnahme für eine höhere Verkehrssicherheit kam in der Beratung zur Sprache: das Anlegen von Verkehrsinseln an den Ortseingängen. Doch das könne wohl nur im Rahmen des grundhaften Ausbaus der Bundesstraße in Holzdorf geschehen. Wann das möglich sein könnte, ist völlig ungewiss.