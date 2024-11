Ein neues Schöpfwerk entsteht an der Landlache bei Gorsdorf. Der Hochwasserschutz ist dennoch gesichert. Warum der Fertigstellungstermin um einige Monate verschoben ist.

Schutz von Hab und Gut in der Elbaue

Gorsdorf/MZ. - Wem es vielleicht noch nicht so richtig bewusst war, wie wichtig Schöpfwerke sind, um Städte und Dörfer zu schützen, der hat es womöglich bei den Informationsveranstaltungen zum Flutpolder Axien-Mauken ins Bewusstsein gerufen bekommen. Allein im Flussbereich Wittenberg des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) sind 18 dieser Anlagen in Betrieb, das größte Schöpfwerk ist das in Klöden. Im Zuge des Baus des Flutpolders kämen neue hinzu.